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Таропрогноз на 18 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на восемнадцатый день зимы
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на восемнадцатый день зимы. Фото telegraf.com.ua

У некоторых могут возникнуть неприятности, но они не будут критичными

В воскресенье, 18 декабря, у многих будет возможность научиться чему-то новому, в то время как на пути у других могут возникнуть преграды.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, к чему готовиться именно Вам, — выберите одну карту на картинке:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — перевернутое Солнце, перевернутая Тройка мечей, Паж пентаклей

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Перевернутое Солнце

На пути к Вашему счастью и успеху в воскресенье могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми.

Перевернутая Тройка мечей

Это карта еще называется Владыка печали. В прямом положении она предупреждает о драме и серьезных разочарованиях, но в перевернутом виде говорит, что удар будет не таким уж и сильным, — возможно, случится что-то плохое, к чему Вы были готовы, или что не так уж важно для Вас. В любом случае, Вы переживете это без серьезных последствий.

Паж пентаклей

В последний день недели Вы будете иметь силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Также в течение дня может повстречаться темноволосый юноша, возможно солдат.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал любовный гороскоп Таро для всех знаков на 2023 год.

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