Таропрогноз на 18 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

У деяких можуть виникнути неприємності, але вони не будуть критичними

У неділю, 18 грудня, у багатьох буде можливість навчитися чогось нового, тоді як на шляху в інших можуть виникнути перепони.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на цей день. Щоб дізнатися, до чого готуватися саме Вам, виберіть одну карту на картинці:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — перевернуте Сонце, перевернута Трійка мечів, Паж пентаклів

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Перевернуте Сонце

На шляху до Вашого щастя та успіху в неділю можуть виникнути несподівані перепони, проте не варто засмучуватися, оскільки вони будуть переборними.

Перевернута Трійка мечів

Ця карта ще називається Владика печалі. У прямому положенні вона попереджає про драму і серйозні розчарування, але в перевернутому вигляді каже, що удар буде не таким вже й сильним, можливо, станеться щось погане, до чого Ви були готові, або що не так важливо для Вас. У будь-якому випадку Ви переживете це без серйозних наслідків.

Паж пентаклів

В останній день тижня Ви матимете сили та бажання вчитися новому, робити висновки зі старих помилок, — не проґавте таку можливість. Також протягом дня може зустрітися темноволосий юнак, можливо, солдат.

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