Таропрогноз на 19 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник
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У некоторых с самого начала недели начнутся перемены
Понедельник, 19 декабря, многим даст возможность научиться чему-то новому и изменить свою жизнь к лучшему.
Во всяком случае, именно это обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из трех карт на фото:
Теперь посмотрите, какая это была карта:
И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:
Паж пентаклей
В первый день недели Вы будете иметь силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Также в течение дня может повстречаться темноволосый юноша, возможно солдат.
Перевернутая Башня
Настало время для перемен в Вашей жизни. В обычном положении карта говорит, что они будут серьезными и болезненными, однако перевернутая Башня указывает на то, что Вы готовы к переменам к лучшему, и сможете легко их принять.
Перевернутая Верховная жрица
В самом начале недели у Вас могут внезапно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что только усугубит ситуацию. Постарайтесь ближайшие сутки меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.
Напомним, ранее "Телеграф" также публиковал гороскоп Таро для всех знаков Зодиака на неделю.