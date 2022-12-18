Таропрогноз на 19 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

У некоторых с самого начала недели начнутся перемены

Понедельник, 19 декабря, многим даст возможность научиться чему-то новому и изменить свою жизнь к лучшему.

Во всяком случае, именно это обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из трех карт на фото:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Паж пентаклей, перевернутая Башня, перевернутая Верховная жрица

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Паж пентаклей

В первый день недели Вы будете иметь силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Также в течение дня может повстречаться темноволосый юноша, возможно солдат.

Перевернутая Башня

Настало время для перемен в Вашей жизни. В обычном положении карта говорит, что они будут серьезными и болезненными, однако перевернутая Башня указывает на то, что Вы готовы к переменам к лучшему, и сможете легко их принять.

Перевернутая Верховная жрица

В самом начале недели у Вас могут внезапно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что только усугубит ситуацию. Постарайтесь ближайшие сутки меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.

Напомним, ранее "Телеграф" также публиковал гороскоп Таро для всех знаков Зодиака на неделю.