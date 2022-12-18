Таропрогноз на 19 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Деяких на початку тижня чекають зміни

Понеділок, 19 грудня, багатьом дасть змогу навчитися чогось нового та змінити своє життя на краще.

Принаймні саме це обіцяють карти Таро, які випали в розкладі цього дня тижня. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з трьох карт на фото:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — Паж пентаклів, перевернута Башта, перевернута Верховна жриця

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Паж пентаклів

У перший день тижня Ви матимете сили та бажання вчитися новому, робити висновки зі старих помилок, — не проґавте таку можливість. Також протягом дня може зустрітися темноволосий юнак, можливо, солдат.

Перевернута Вежа

Настав час для змін у вашому житті. У звичайному положенні карта каже, що вони будуть серйозними та болючими, проте перевернута Вежа вказує на те, що Ви готові до змін на краще, і зможете легко їх прийняти.

Перевернута Верховна жриця

На самому початку тижня у Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що тільки посилить ситуацію. Постарайтеся найближчу добу менше проявляти емоції і не робити необдуманих вчинків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також публікував гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку на тиждень.