Таропрогноз на 19 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок
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Деяких на початку тижня чекають зміни
Понеділок, 19 грудня, багатьом дасть змогу навчитися чогось нового та змінити своє життя на краще.
Принаймні саме це обіцяють карти Таро, які випали в розкладі цього дня тижня. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з трьох карт на фото:
Тепер подивіться, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:
Паж пентаклів
У перший день тижня Ви матимете сили та бажання вчитися новому, робити висновки зі старих помилок, — не проґавте таку можливість. Також протягом дня може зустрітися темноволосий юнак, можливо, солдат.
Перевернута Вежа
Настав час для змін у вашому житті. У звичайному положенні карта каже, що вони будуть серйозними та болючими, проте перевернута Вежа вказує на те, що Ви готові до змін на краще, і зможете легко їх прийняти.
Перевернута Верховна жриця
На самому початку тижня у Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що тільки посилить ситуацію. Постарайтеся найближчу добу менше проявляти емоції і не робити необдуманих вчинків.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" також публікував гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку на тиждень.