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Таропрогноз на 19 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на дев’ятнадцятий день зими
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на дев’ятнадцятий день зими. Фото telegraf.com.ua

Деяких на початку тижня чекають зміни

Понеділок, 19 грудня, багатьом дасть змогу навчитися чогось нового та змінити своє життя на краще.

Принаймні саме це обіцяють карти Таро, які випали в розкладі цього дня тижня. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з трьох карт на фото:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — Паж пентаклів, перевернута Башта, перевернута Верховна жриця

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Паж пентаклів

У перший день тижня Ви матимете сили та бажання вчитися новому, робити висновки зі старих помилок, — не проґавте таку можливість. Також протягом дня може зустрітися темноволосий юнак, можливо, солдат.

Перевернута Вежа

Настав час для змін у вашому житті. У звичайному положенні карта каже, що вони будуть серйозними та болючими, проте перевернута Вежа вказує на те, що Ви готові до змін на краще, і зможете легко їх прийняти.

Перевернута Верховна жриця

На самому початку тижня у Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що тільки посилить ситуацію. Постарайтеся найближчу добу менше проявляти емоції і не робити необдуманих вчинків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також публікував гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку на тиждень.

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