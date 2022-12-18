Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Стрільців чекає тріумф, а Водоліїв — шквал романтики

Дуже на багатьох чекають хороші новини перед Новим роком

Передостанній тиждень грудня багатьом принесе приємні моменти і щасливі повороти в житті, тоді як лише деякі все ж зіткнуться з неприємностями.

У всякому разі, саме так стверджують карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 19 по 25 грудня включно.

Ось які карти випали цього тижня:

Овен — Туз жезлів

Це карта зародження чогось, — почуттів, нової справи, ідеї, задуму, мети чи якоїсь події. Також вона обіцяє, що наступного тижня Вас супроводжуватиме успіх і може побільшати грошей.

Телець — Король жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка обіцяє, що удача посміхнеться Вам, якщо Ви докладете зусиль для отримання бажаного. Також карта може говорити про майбутній щасливий шлюб або отримання спадщини.

Близнюки — Вісімка мечів

На наступному тижні Ви можете відчути себе ніби скутими духовними кайданами і не відчувати в собі сил що-небудь вирішувати. Карта попереджає, що можуть виникнути тимчасові проблеми або погані новини.

Рак — перевернута Королева пентаклів

Передостанній тиждень грудня у Вас може бути неприємним. Можливо, почнуться проблеми, сварки з близькими, зірвуться плани, зникне бажання розвиватися чи щось робити. Карти радять прислухатися до серця і бути більш відкритими.

Лев — Вісімка кубків

Друга назва цієї карти – Владика відмови від успіху. Можливо, наприкінці грудня Вам доведеться залишити позаду щось хороше, проте не варто засмучуватися, адже це означає, що незабаром у Ваше життя прийде щось краще.

Діва — перевернута Сімка мечів

У звичайному положенні ця карта нестабільних зусиль, проте перевернутою вона каже, що найближчим часом ситуація дійде рівноваги. Якщо Вас недооцінювали або образили, під кінець року ця проблема вирішиться. Ви можете отримати вибачення, визнання, винагороду за свої зусилля.

Ваги — Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, саме цього тижня виповниться давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона не підведе. Крім того, не скупіться на емоції, даруйте тепло близьким і зателефонуйте рідним.

Скорпіон — Шістка кубків

Ця карта ще називається Владикою насолод. Вона обіцяє повернення додому, приємні спогади, гармонію у справах серцевих, радість, веселощі та сімейне щастя.

Стрілець — Шістка жезлів

Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Козеріг — Королева мечів

Передостанній тиждень грудня видасться для Вас сприятливим у професійному та особистісному плані, вдасться добре попрацювати та вирішити багато справ. Зрушень на особистому фронті чекати не варто.

Водолій — Лицар кубків

Цей лицар обіцяє Вам романтичний настрій на найближчі дні, присвятіть час собі та близьким, порадуйте себе якоюсь маленькою приємністю. Наприкінці грудня стосунки з кимось у Вас можуть вийти на наступний рівень. Однак не дозволяйте собі занадто витати у хмарах.

Риби — перевернута Шістка мечів

У найближчий тиждень Вам не залишиться нічого іншого, як поглянути на існуючу проблему під іншим кутом і нарешті взятися за її вирішення, оскільки можливості втекти від неї вже не буде. Згідно з другим тлумаченням, ця карта може пророкувати освідчення в коханні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні в 2023 році.