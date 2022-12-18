Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Стрельцов ждет триумф, а Водолеев - шквал романтики

Очень многих ждут хорошие новости перед Новым годом

Предпоследняя неделя декабря многим принесет приятные моменты и счастливые повороты в жизни, в то время как лишь некоторые столкнутся с неприятностями.

Во всяком случае, именно так утверждают карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 19 по 25 декабря включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю:

Овен — Туз жезлов

Это карта зарождения чего-либо, — чувств, нового дела, идеи, замысла, цели, или какого-то события. Также она обещает, что на следующей неделе Вам будет сопутствовать удача и могут появиться какие-то деньги.

Телец — Король жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая обещает, что фортуна улыбнется Вам, если Вы приложите усилия для получения желаемого. Также карта может говорить о скором счастливом браке или же получении наследства.

Близнецы — Восьмерка мечей

На следующей неделе Вы можете почувствовать себя будто скованными духовными оковами и не чувствовать в себе сил что-либо решать. Карта предупреждает, что могут возникнуть временные трудности или плохие новости.

Рак — перевернутая Королева пентаклей

Предпоследняя неделя декабря у Вас может выдаться неприятной. Возможно, начнутся проблемы, ссоры с близкими, сорвутся планы, пропадет желание развиваться или что-либо делать. Карты советуют Вам прислушиваться к сердцу и быть более открытыми.

Лев — Восьмерка кубков

Второе название этой карты — Владыка отказа от успеха. Возможно, в конце декабря Вам придется оставить позади что-то хорошее, однако не стоит расстраиваться, ведь это значит, что скоро в Вашу жизнь придет что-то еще лучше.

Дева — перевернутая Семерка мечей

В обычном положении эта карта нестабильных усилий, однако перевернутой она говорит, что в ближайшее время ситуация уравновесится. Если Вас недооценивали или обидели, под конец года эта проблема решится. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Весы — Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, именно на этой неделе исполнится давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Прислушивайтесь к своей интуиции, она не подведет. Кроме того, не скупитесь на эмоции, дарите тепло близким и позвоните родным.

Скорпион — Шестерка кубков

Эта карта еще называется Владыкой наслаждений. Она обещает возвращение домой, приятные воспоминания, гармонию в делах сердечных, радость, веселье, домашний очаг и семейное счастье.

Стрелец — Шестерка жезлов

Еще эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.

Козерог — Королева мечей

Предпоследняя неделя декабря выдастся для Вас благоприятной в профессиональном и личностном плане, удастся хорошо поработать и решить многие дела. Подвижек на личном фронте ожидать не стоит.

Водолей — Рыцарь кубков

Этот рыцарь обещает Вам романтическое настроение на ближайшие дни, — посвятите время себе и близким, порадуйте себя какой-то маленькой приятностью. В конце декабря отношения с кем-то у Вас могут выйти на следующий уровень. Однако не позволяйте себе слишком витать в облаках.

Рыбы — перевернутая Шестерка мечей

В ближайшую неделю Вам не останется ничего другого, как взглянуть на существующую проблему под другим углом и наконец взяться за ее решение, поскольку возможности уйти от нее уже не будет. По другому толкованию эта карта может пророчить признание в любви.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет все знаки Зодиака в любви в 2023 году.