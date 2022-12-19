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Таропрогноз на 20 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцатый день зимы
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцатый день зимы. Фото telegraf.com.ua

День обещает быть на удивление хорошим

Вторник, 20 декабря, выдастся исключительно позитивным днем, когда многие смогут добиться поставленных целей и будут "в ресурсе".

Во всяком случае, именно это обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, какой поворот уготовила судьба именно Вам, выберите одну из карт:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Король кубков, Королева пентаклей, Солнце

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Король кубков

Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость, — насладитесь этим днем, такие сейчас редко кому выпадают. Также есть шанс, что Вы повстречаете кого-то особенного.

Королева пентаклей

Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас вторник. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.

Солнце

Эта карта обещает счастье, успех, перерождение. В профессиональной деятельности, личной жизни и творчестве будет все хорошо. Во вторник Вы можете почувствовать себя обновленным человеком, потому если захочется сменить прическу, имидж или попробовать что-то новое, — не отказывайте себе в этом.

Напомним, ранее "Телеграф" также писал, какие знаки Зодиака встретят свою любовь в 2023.

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