Таропрогноз на 20 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

День обещает быть на удивление хорошим

Вторник, 20 декабря, выдастся исключительно позитивным днем, когда многие смогут добиться поставленных целей и будут "в ресурсе".

Во всяком случае, именно это обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, какой поворот уготовила судьба именно Вам, выберите одну из карт:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Король кубков, Королева пентаклей, Солнце

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Король кубков

Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость, — насладитесь этим днем, такие сейчас редко кому выпадают. Также есть шанс, что Вы повстречаете кого-то особенного.

Королева пентаклей

Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас вторник. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.

Солнце

Эта карта обещает счастье, успех, перерождение. В профессиональной деятельности, личной жизни и творчестве будет все хорошо. Во вторник Вы можете почувствовать себя обновленным человеком, потому если захочется сменить прическу, имидж или попробовать что-то новое, — не отказывайте себе в этом.

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