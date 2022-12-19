Таропрогноз на 20 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

День обіцяє бути напрочуд хорошим

Вівторок, 20 грудня, видасться виключно позитивним днем, коли багато хто зможе досягти поставленої мети і буде "в ресурсі".

Принаймні саме це обіцяють карти Таро, які випали в розкладі на цей день тижня. Щоб дізнатися, який поворот приготувала доля саме Вам, виберіть одну з карт:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — Король кубків, Королева пентаклів, Сонце

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Король кубків

Це напрочуд хороша карта, яка передбачає кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість, — насолоджуйтеся цим днем, такі зараз рідко кому випадають. Також є шанс, що Ви зустрінете когось особливого.

Королева пентаклів

Впевненість і практичність — ось під яким гаслом пройде для Вас вівторок. Карта каже, що Ваша робота добре окупиться, Ви будете плідно працювати для благополуччя себе та своїх близьких, і на душі у Вас буде гармонія.

Сонце

Ця карта обіцяє щастя, успіх, переродження. У професійній діяльності, особистому житті та творчості буде все гаразд. У вівторок Ви можете відчути себе оновленою людиною, тож якщо захочеться змінити зачіску, імідж чи спробувати щось нове, не відмовляйте собі в цьому.

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