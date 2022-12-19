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Таропрогноз на 20 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на двадцятий день зими
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на двадцятий день зими. Фото telegraf.com.ua

День обіцяє бути напрочуд хорошим

Вівторок, 20 грудня, видасться виключно позитивним днем, коли багато хто зможе досягти поставленої мети і буде "в ресурсі".

Принаймні саме це обіцяють карти Таро, які випали в розкладі на цей день тижня. Щоб дізнатися, який поворот приготувала доля саме Вам, виберіть одну з карт:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — Король кубків, Королева пентаклів, Сонце

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Король кубків

Це напрочуд хороша карта, яка передбачає кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість, — насолоджуйтеся цим днем, такі зараз рідко кому випадають. Також є шанс, що Ви зустрінете когось особливого.

Королева пентаклів

Впевненість і практичність — ось під яким гаслом пройде для Вас вівторок. Карта каже, що Ваша робота добре окупиться, Ви будете плідно працювати для благополуччя себе та своїх близьких, і на душі у Вас буде гармонія.

Сонце

Ця карта обіцяє щастя, успіх, переродження. У професійній діяльності, особистому житті та творчості буде все гаразд. У вівторок Ви можете відчути себе оновленою людиною, тож якщо захочеться змінити зачіску, імідж чи спробувати щось нове, не відмовляйте собі в цьому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також писав, які знаки Зодіаку зустрінуть своє кохання у 2023 році.

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