Таропрогноз на 21 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Для некоторых пришло время что-то изменить

В среду, 21 декабря, у многих на жизненном пути могут всплыть преграды и неприятности, однако большинство сможет повернуть это в свою пользу.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, к чему быть готовым именно Вам, — выберите одну из карт на картинке:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Шут, перевернутое Солнце, перевернутый Король Кубков

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Шут

В среду Вам может выпасть благоприятная возможность резко изменить что-то к лучшему. Слушайте свое сердце и интуицию, чтобы ее не пропустить.

Перевернутое Солнце

На пути к Вашему счастью и успеху в среду могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми.

Перевернутый Король Кубков

В этом положении карта предупреждает, что в среду Вы можете утратить что-то, а также повстречаться с бесчестностью, коварством и обманом. Будьте осторожны при общении с кем-то в этот день, — кто-то из них может носить маску.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал расклад Таро, какие сюрпризы еще может принести эта неделя каждому знаку Зодиака.