Таропрогноз на 21 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду
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Для некоторых пришло время что-то изменить
В среду, 21 декабря, у многих на жизненном пути могут всплыть преграды и неприятности, однако большинство сможет повернуть это в свою пользу.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, к чему быть готовым именно Вам, — выберите одну из карт на картинке:
Теперь посмотрите, какая это была карта:
И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:
Шут
В среду Вам может выпасть благоприятная возможность резко изменить что-то к лучшему. Слушайте свое сердце и интуицию, чтобы ее не пропустить.
Перевернутое Солнце
На пути к Вашему счастью и успеху в среду могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми.
Перевернутый Король Кубков
В этом положении карта предупреждает, что в среду Вы можете утратить что-то, а также повстречаться с бесчестностью, коварством и обманом. Будьте осторожны при общении с кем-то в этот день, — кто-то из них может носить маску.
Напомним, ранее "Телеграф" также делал расклад Таро, какие сюрпризы еще может принести эта неделя каждому знаку Зодиака.