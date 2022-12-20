Таропрогноз на 21 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Для деяких настав час щось змінити

У середу, 21 грудня, у багатьох на життєвому шляху можуть спливти перешкоди та неприємності, проте більшість зможе повернути це на свою користь.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на цей день тижня. Щоб дізнатися, до чого бути готовим саме Вам, виберіть одну з карт на картинці:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — Дурень, перевернуте Сонце, перевернутий Король Кубків

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Дурень

У середу Вам може випасти сприятлива можливість різко змінити щось на краще. Слухайте своє серце та інтуїцію, щоб її не пропустити.

Перевернуте Сонце

На шляху до Вашого щастя та успіху в середу можуть виникнути несподівані перепони, проте не варто засмучуватися, оскільки вони будуть переборними.

Перевернутий Король Кубків

У цьому положенні карта попереджає, що в середу Ви можете втратити щось, а також зустрітися з нечесністю, підступністю та обманом. Будьте обережні при спілкуванні з кимось цього дня, хтось із них може носити маску.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив розклад Таро, які сюрпризи ще може принести цей тиждень кожному знаку Зодіаку.