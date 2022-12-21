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Таропрогноз на 22 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать второй день зимы
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать второй день зимы. Фото telegraf.com.ua

Советы в четверг лучше не игнорировать

В четверг, 22 декабря, некоторых могут захлестнуть эмоции, однако для других день наоборот будет удачным для свершений.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт на фото:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Иерофант, перевернутые Влюбленные и Рыцарь пентаклей

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Иерофант

Вы определенно добились успехов, однако не стоит зазнаваться или останавливаться на достигнутом и быть чрезмерно самоуверенным. Прислушайтесь к советам 22 декабря, — они могут помочь найти решение по волнующему Вас вопросу.

Перевернутые Влюбленные

В четверг Ваши эмоции могут стать сильнее разума, из-за чего есть угроза принятия не самых верных решений. Также могут дать знать о себе какие-то болезни.

Рыцарь пентаклей

Карта говорит, что в четверг Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие знаки познают любовь в 2023 году.

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