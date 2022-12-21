Таропрогноз на 22 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Поради у четвер краще не ігнорувати

У четвер, 22 грудня, декого може захлеснути емоціями, проте для інших день навпаки буде вдалим для звершень.

На це вказують карти Таро, які випали на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з карт на фото:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — Ієрофант, перевернуті Закохані і Лицар пентаклів

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Ієрофант

Ви безперечно досягли успіхів, проте не варто зазнавати або зупинятися на досягнутому і бути надмірно самовпевненим. Прислухайтеся до порад 22 грудня, — вони можуть допомогти знайти рішення з питання, що хвилює Вас.

Перевернуті Закохані

У четвер Ваші емоції можуть стати сильнішими за розум, через що є загроза прийняття не найвірніших рішень. Також можуть дати знати про себе якісь хвороби.

Лицар пентаклів

Карта каже, що у четвер Ви зможете виявити свою професійну хватку. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, які знаки пізнають кохання у 2023 році.