Таропрогноз на 23 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу
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Скучно в пятницу не будет
Пятница, 23 декабря, может принести некоторые затруднения и испытания, однако это бует лишь этапом пути к новым достижениям и пойдет Вам на пользу.
Во всяком случае, именно так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите без лишних раздумий одну из карт:
Теперь посмотрите, какая это была карта:
И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:
Перевернутое Солнце
На пути к Вашему счастью и успеху в пятницу могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми.
Луна
Это карта иллюзий и обмана. Вы можете быть склонны к прокрастинации, страхам и растерянности 23 декабря, однако не стоит откладывать важные дела, — просто будьте осторожны.
Шут
В пятницу Вам может выпасть возможность резко изменить что-то, заняться новым делом, опробовать новаторский подход. Дерзайте, при этом слушайте своего внутреннего ребенка, это будет Вам полезно.
Напомним, ранее "Телеграф" делал прогноз Таро, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году.