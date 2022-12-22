Укр

Таропрогноз на 23 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать третий день зимы
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать третий день зимы. Фото telegraf.com.ua

Скучно в пятницу не будет

Пятница, 23 декабря, может принести некоторые затруднения и испытания, однако это бует лишь этапом пути к новым достижениям и пойдет Вам на пользу.

Во всяком случае, именно так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите без лишних раздумий одну из карт:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — перевернутое Солнце, Луна, Шут

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Перевернутое Солнце

На пути к Вашему счастью и успеху в пятницу могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми.

Луна

Это карта иллюзий и обмана. Вы можете быть склонны к прокрастинации, страхам и растерянности 23 декабря, однако не стоит откладывать важные дела, — просто будьте осторожны.

Шут

В пятницу Вам может выпасть возможность резко изменить что-то, заняться новым делом, опробовать новаторский подход. Дерзайте, при этом слушайте своего внутреннего ребенка, это будет Вам полезно.

Напомним, ранее "Телеграф" делал прогноз Таро, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году.

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