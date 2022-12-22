Таропрогноз на 23 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Нудно в п’ятницю не буде

П’ятниця, 23 грудня, може принести деякі труднощі та випробування, проте це буде лише етапом шляху до нових досягнень та піде Вам на користь.

Принаймні саме так кажуть карти Таро, які випали у розкладі на цей день тижня. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть без зайвих роздумів одну з карток:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — перевернуте Сонце, Місяць, Блазень

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Перевернуте Сонце

На шляху до Вашого щастя та успіху в п’ятницю можуть виникнути несподівані перепони, проте не варто засмучуватися, оскільки вони будуть переборними.

Місяць

Це карта ілюзій та обману. Ви можете бути схильні до прокрастинації, страхів та розгубленості 23 грудня, проте не варто відкладати важливі справи, — просто будьте обережні.

Блазень

У п’ятницю Вам може бути можливість різко змінити щось, зайнятися новою справою, випробувати новаторський підхід. Сміливо дійте, при цьому слухайте свою внутрішню дитину, це буде Вам корисно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив прогноз Таро, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2023 році.