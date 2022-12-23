Таропрогноз на 24 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Суббота обещает быть непростой

В субботу, 24 декабря, многие могут чувствовать себя разбито и эмоционально нестабильно.

Во всяком случае, именно так утверждают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Двойка кубков, перевернутая Шестерка мечей, перевернутая Десятка кубков

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Перевернутая Двойка кубков

В отношении с кем-то близким у Вас может произойти потеря равновесия, один может оказаться в позиции дающего, а второй, — только принимающего, что станет причиной для конфликтов и ссор. Постарайтесь, чтобы осуждение и ненависть не затмили в Вас теплые чувства к близким.

Перевернутая Шестерка мечей

В субботу Вам не останется ничего другого, как взглянуть на существующую проблему под другим углом и наконец взяться за ее решение, поскольку возможности уйти от нее уже не будет. По другому толкованию эта карта также может пророчить признание в любви.

Перевернутая Десятка кубков

Под конец недели у Вас может начать валиться все из рук: планы будут меняться в последний момент, в отношениях могут начаться конфликты, и в целом пропадет гармония из жизни. Притормозите и дайте себе время оклематься.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зодиака карты Таро сулят богатство в 2023 году.