Таропрогноз на 24 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Субота обіцяє бути непростою

У суботу, 24 грудня, багато хто може почуватися розбитим і емоційно нестабільним.

Принаймні саме так стверджують карти Таро, які випали у розкладі на цей день тижня. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з карток:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Двійка кубків, перевернута Шістка мечів, перевернута Десятка кубків

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Перевернута Двійка кубків

У стосунках з кимось близьким у Вас може статися втрата рівноваги, один може опинитися в позиції того, хто дає, а другий — того, хто лише приймає, що стане причиною конфліктів і сварок. Постарайтеся, щоб осуд та ненависть не затьмарили у Вас теплі почуття до близьких.

Перевернута Шістка мечів

У суботу Вам не залишиться нічого іншого, як поглянути на існуючу проблему під іншим кутом і нарешті взятися за її вирішення, оскільки можливості уникнути неї вже не буде. За іншим тлумаченням ця карта також може пророкувати освідчення в коханні.

Перевернута Десятка кубків

Під кінець тижня у Вас може почати валитися все з рук: плани змінюватимуться в останній момент, у відносинах можуть початися конфлікти, і в цілому пропаде гармонія з життя. Пригальмуйте і дайте собі час оговтатися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким знакам Зодіаку карти Таро обіцяють багатство у 2023 році.