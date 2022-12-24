Таропрогноз на 25 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье
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У большинства последний день недели будет гармоничным
Воскресенье, 25 декабря, у многих будет очень положительным днем и ознаменуется переменами к лучшему, — однако для некоторых есть угроза обмана в этот день.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на конец недели. Чтобы узнать, к чему быть готовым именно Вам, выберите одну из карт:
Теперь посмотрите, какая это была карта:
И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:
Перевернутая Десятка пентаклей
В обычном положении карта называется Владыкой богатства, но в перевернутом наоборот предупреждает, что в воскресенье Ваше финансовое и материальное благополучие может оказаться под угрозой. Избегайте подписания важных документов и финансовых рисков.
Перевернутая Луна
В перевернутом виде карта прогнозирует, что появится проблеск в конце туннеля, наступят положительные перемены, а искренняя любовь и забота победят самообман и смятение.
Влюбленные
Эта карта говорит, что в последний день недели Вам может понадобиться принять какое-то решение. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, сердцу и уму, — они будут в гармонии друг с другом и подскажут правильный ответ. Самое время склеить разбитое, восстановить разрушенное, помириться с теми, с кем в ссоре.
Напомним, ранее "Телеграф" также составлял гороскоп Таро, какие знаки Зодиака смогут разбогатеть в 2023 году.