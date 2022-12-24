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Таропрогноз на 25 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на двадцять п’ятий день зими
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на двадцять п’ятий день зими. Фото telegraf.com.ua

Для більшості останній день тижня буде гармонійним

Неділя, 25 грудня, у багатьох буде дуже позитивним днем і ознаменується змінами на краще, проте для деяких є загроза обману у цей день.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на кінець тижня. Щоб дізнатися, до чого бути готовим саме Вам, виберіть одну з карток:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Десятка пентаклів, перевернутий Місяць, Закохані

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Перевернута Десятка пентаклів

У звичайному положенні карта називається Владикою багатства, але в перевернутому навпаки попереджає, що у неділю Ваш фінансове та матеріальне благополуччя може опинитися під загрозою. Уникайте підписання важливих документів та фінансових ризиків.

Перевернутий Місяць

У перевернутому вигляді карта прогнозує, що з’явиться проблиск наприкінці тунелю, настануть позитивні зміни, а щире кохання та турбота переможуть самообман та сум’яття.

Закохані

Ця карта каже, що в останній день тижня Вам може знадобитися ухвалити якесь рішення. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, серця і розуму, вони будуть у гармонії один з одним і підкажуть правильну відповідь. Саме час склеїти розбите, відновити зруйноване, помиритись з тими, з ким у сварці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також складав гороскоп Таро, які знаки Зодіаку зможуть розбагатіти у 2023 році.

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