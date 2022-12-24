Таропрогноз на 25 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Для більшості останній день тижня буде гармонійним

Неділя, 25 грудня, у багатьох буде дуже позитивним днем і ознаменується змінами на краще, проте для деяких є загроза обману у цей день.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на кінець тижня. Щоб дізнатися, до чого бути готовим саме Вам, виберіть одну з карток:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Десятка пентаклів, перевернутий Місяць, Закохані

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Перевернута Десятка пентаклів

У звичайному положенні карта називається Владикою багатства, але в перевернутому навпаки попереджає, що у неділю Ваш фінансове та матеріальне благополуччя може опинитися під загрозою. Уникайте підписання важливих документів та фінансових ризиків.

Перевернутий Місяць

У перевернутому вигляді карта прогнозує, що з’явиться проблиск наприкінці тунелю, настануть позитивні зміни, а щире кохання та турбота переможуть самообман та сум’яття.

Закохані

Ця карта каже, що в останній день тижня Вам може знадобитися ухвалити якесь рішення. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, серця і розуму, вони будуть у гармонії один з одним і підкажуть правильну відповідь. Саме час склеїти розбите, відновити зруйноване, помиритись з тими, з ким у сварці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також складав гороскоп Таро, які знаки Зодіаку зможуть розбагатіти у 2023 році.