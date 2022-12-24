Артисту было всего 55 лет

В субботу, 24 декабря, стало известно, что после продолжительной болезни скончался известный российский юморист, звезда шоу "Кривое зеркало" — Александр Пономаренко. Мужчина долгое время боролся с раком желудка, но болезнь оказалась сильнее.

О трагическом событии в семье Пономаренко сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем телеграм-канале. Ведущий отметил, что всего месяц назад они с юмористом снимали программу, и Александр был в очень боевом расположении духа.

"Умер юморист Александр Пономаренко: онкология. Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее. Очень жаль. Царствия Небесного" — написал Малахов.

Александру Пономаренко было всего 55 лет, у него осталась супруга Анна и двое детей. Также один остался и его брат-близнец Валерий, с которым они вместе и гастролировали. Стоит отметить, что о болезни мужчина узнал достаточно поздно, уже на последней стадии, да и то случайно. За то время пока юморист сражался с онкологией — он похудел более чем на 20 кг.

Семья Александра Пономаренка

Александр Пономаренко родился в 1967 году в Новочеркасске, получил профессиональное образование драматического актёра. Александр выступал вместе с братом-близнецом Валерием. Братья Пономаренко впервые появились на телевидении в программе Евгения Петросяна "Кривое зеркало".

Напомним, что на войне с российскими оккупантами погиб актер и ведущий Ярослав Гаркавко, участник комедийной передачи "Лига смеха".