Артисту було лише 55 років

У суботу, 24 грудня, стало відомо, що після тривалої хвороби помер відомий російський гуморист, зірка шоу "Криве дзеркало" Олександр Пономаренко. Чоловік довгий час боровся з раком шлунка, але хвороба виявилася сильнішою.

Про трагічну подію у сім’ї Пономаренка повідомив телеведучий Андрій Малахов у своєму телеграм-каналі. Ведучий зазначив, що всього місяць тому вони з гумористом знімали програму, і Олександр був у дуже бойовому настрої.

"Помер гуморист Олександр Пономаренко: онкологія. Ще місяць тому була надія, ми знімали програму, він був у хорошому настрої... вірив у краще. Дуже шкода. Царства Небесного" — написав Малахов.

Новина доповнюється…