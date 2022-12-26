Ведьмины посиделки 26 декабря: что категорически нельзя делать в этот день
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В этот день запрещается сквернословить и отказывать в милостыни
Согласно церковному календарю, 26 декабря православная церковь почитает память нескольких мучеников — Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Одним из названий этого дня стал Евстратиев день, а в народе больше прижились названия Ведьмин день, Ведьмины сборища или Ведьмины посиделки.
Наши предки подмечали, что в этот день начинает активно меняться погода. Верили, что именно ведьмы 26 декабря пытаются скрыть от людей солнечный свет и погрузить всех во тьму. А при помощи своих метел они поднимают снежные вихри и устраивают метели.
"Телеграф" рассказывает о самых главных запретах Ведьминого дня 26 декабря, к которым следует прислушаться.
Ведьмины посиделки-2022 — что нельзя делать 26 декабря
- Ругаться и сквернословить, иначе ведьмы забрать могут.
- Проходить мимо тех, кто просит милостыню.
- Одалживать свою одежду.
- Начинать новые дела.
- Оставлять у входа веники. Считается, что так можно привлечь внимание ведьм.
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