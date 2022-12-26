Ведьмины посиделки 26 декабря: что категорически нельзя делать в этот день

В этот день запрещается сквернословить и отказывать в милостыни

Согласно церковному календарю, 26 декабря православная церковь почитает память нескольких мучеников — Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Одним из названий этого дня стал Евстратиев день, а в народе больше прижились названия Ведьмин день, Ведьмины сборища или Ведьмины посиделки.

Наши предки подмечали, что в этот день начинает активно меняться погода. Верили, что именно ведьмы 26 декабря пытаются скрыть от людей солнечный свет и погрузить всех во тьму. А при помощи своих метел они поднимают снежные вихри и устраивают метели.

"Телеграф" рассказывает о самых главных запретах Ведьминого дня 26 декабря, к которым следует прислушаться.

Ведьмины посиделки-2022 — что нельзя делать 26 декабря

Ругаться и сквернословить, иначе ведьмы забрать могут.

Проходить мимо тех, кто просит милостыню.

Одалживать свою одежду.

Начинать новые дела.

Оставлять у входа веники. Считается, что так можно привлечь внимание ведьм.

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