Відьмині посиденьки 26 грудня: що категорично не можна робити цього дня

Цього дня забороняється лихословити і відмовляти у милостині

Згідно з церковним календарем, 26 грудня православна церква вшановує пам’ять кількох мучеників — Євстратія, Оксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста. Однією з назв цього дня став Євстратій день, а в народі більше прижилися назви Відьмин день, Відьмині зборища чи Відьмині посиденьки.

Наші пращури помітили, що у цей день починає змінюватися погода. Вірили, що саме відьми 26 грудня намагаються приховати від людей сонячне світло та занурити всіх у темряву. А за допомогою своїх мітел вони піднімають снігові вихори і влаштовують хуртовини.

"Телеграф" розповідає про найголовніші заборони Відьминого дня 26 грудня, до яких слід прислухатися.

Відьмині посиденьки-2022 — що не можна робити 26 грудня

Лаятися і лихословити, інакше відьми забрати можуть.

Проходити повз тих, хто просить милостиню.

Позичати свій одяг.

Починати нові справи.

Залишати біля входу віники. Вважається, що так можна привернути увагу відьом.

Раніше "Телеграф" писав, які свята українці відзначають у грудні 2022 року.