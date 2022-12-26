Відьмині посиденьки 26 грудня: що категорично не можна робити цього дня
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Цього дня забороняється лихословити і відмовляти у милостині
Згідно з церковним календарем, 26 грудня православна церква вшановує пам’ять кількох мучеників — Євстратія, Оксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста. Однією з назв цього дня став Євстратій день, а в народі більше прижилися назви Відьмин день, Відьмині зборища чи Відьмині посиденьки.
Наші пращури помітили, що у цей день починає змінюватися погода. Вірили, що саме відьми 26 грудня намагаються приховати від людей сонячне світло та занурити всіх у темряву. А за допомогою своїх мітел вони піднімають снігові вихори і влаштовують хуртовини.
"Телеграф" розповідає про найголовніші заборони Відьминого дня 26 грудня, до яких слід прислухатися.
Відьмині посиденьки-2022 — що не можна робити 26 грудня
- Лаятися і лихословити, інакше відьми забрати можуть.
- Проходити повз тих, хто просить милостиню.
- Позичати свій одяг.
- Починати нові справи.
- Залишати біля входу віники. Вважається, що так можна привернути увагу відьом.
Раніше "Телеграф" писав, які свята українці відзначають у грудні 2022 року.