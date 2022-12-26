Таропрогноз на 27 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник
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Если захочется попробовать что-то новое, — не сдерживайте себя
Вторник, 27 декабря, многим может принести неприятности и неудобства, однако другие наоборот смогут начать двигаться в жизни дальше.
Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, к чему быть готовым именно Вам, — выберите одну из карт, не раздумывая:
Теперь посмотрите, какая это была карта:
И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:
Перевернутая Десятка пентаклей
В обычном положении карта называется Владыкой богатства, но в перевернутом наоборот предупреждает, что во вторник Ваше финансовое и материальное благополучие может оказаться под угрозой. Избегайте подписания важных документов и финансовых рисков.
Луна
Это карта иллюзий и обмана. Вы можете быть склонны к прокрастинации, страхам и растерянности 27 декабря, однако не стоит откладывать важные дела, — просто будьте осторожны.
Перевернутая Четверка кубков
В обычном положении эта карта говорит об отрешении от мира и переоценке ценностей, однако ее перевернутое положение указывает на то, что Вы наконец готовы направиться навстречу приключениям и новым шансам, открыться для новых чувств, надежд и эмоций.
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