Укр

Таропрогноз на 27 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать седьмой день зимы
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать седьмой день зимы. Фото telegraf.com.ua

Если захочется попробовать что-то новое, — не сдерживайте себя

Вторник, 27 декабря, многим может принести неприятности и неудобства, однако другие наоборот смогут начать двигаться в жизни дальше.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, к чему быть готовым именно Вам, — выберите одну из карт, не раздумывая:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Десятка пентаклей, Луна, перевернутая Четверка кубков

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Перевернутая Десятка пентаклей

В обычном положении карта называется Владыкой богатства, но в перевернутом наоборот предупреждает, что во вторник Ваше финансовое и материальное благополучие может оказаться под угрозой. Избегайте подписания важных документов и финансовых рисков.

Луна

Это карта иллюзий и обмана. Вы можете быть склонны к прокрастинации, страхам и растерянности 27 декабря, однако не стоит откладывать важные дела, — просто будьте осторожны.

Перевернутая Четверка кубков

В обычном положении эта карта говорит об отрешении от мира и переоценке ценностей, однако ее перевернутое положение указывает на то, что Вы наконец готовы направиться навстречу приключениям и новым шансам, открыться для новых чувств, надежд и эмоций.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие знаки Зодиака могут получить неожиданную прибыль под Новый год.

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