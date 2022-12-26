Таропрогноз на 27 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Якщо захочеться спробувати щось нове, не стримуйте себе

Вівторок, 27 грудня, багатьом може принести неприємності і незручності, проте інші навпаки зможуть почати рухатися в житті далі.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на цей день. Щоб дізнатися, до чого бути готовим саме Вам, виберіть одну з карт, не роздумуючи:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Десятка пентаклів, Місяць, перевернута Четверка кубків

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Перевернута Десятка пентаклів

У звичайному положенні карта називається Владикою багатства, але у перевернутому навпаки попереджає, що у вівторок Ваше фінансове та матеріальне благополуччя може опинитися під загрозою. Уникайте підписання важливих документів та фінансових ризиків.

Місяць

Це карта ілюзій та обману. Ви можете бути схильні до прокрастинації, страхів та розгубленості 27 грудня, проте не варто відкладати важливі справи, просто будьте обережні.

Перевернута Четвірка кубків

У звичайному положенні ця карта говорить про відчуження від світу і переоцінку цінностей, однак перевернутою вказує на те, що Ви нарешті готові попрямувати назустріч пригодам та новим шансам, відкритися для нових почуттів, надій та емоцій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, які знаки Зодіаку можуть отримати несподіваний прибуток під Новий рік.