Фінансовий гороскоп Таро для всіх знаків на тиждень: на кого під Новий рік проллється дощ із грошей

Деякі можуть встигнути зробити прорив цього тижня

Напередодні Нового року на багатьох чекають фінансові втрати та емоційна нестабільність, проте деякі також зможуть встигнути відмінно підзаробити.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на тиждень із 26 грудня по 1 січня 2023 року.

А ось які карти випали цього тижня у фінансовому розкладі:

Овен — Паж мечів

Чекайте на цьому тижні новин, пов’язаних із грошима. Також карта рекомендує сісти та зайнятися аналізом своїх витрат і доходів, можливо переглянути свої плани — зараз для цього дуже сприятливий момент.

Телець — Туз жезлів

На тижні Ви можете отримати гідну винагороду за свою працю, нове джерело доходів або навіть нову роботу.

Близнюки — перевернута Вісімка жезлів

У Вас можуть виникати несподівані перешкоди у справах, у спробі вирішувати які Ви прийматимете поспішні рішення, через що зробите лише гірше. Добре обмірковуйте свої вчинки, щоб не вплутатися в неприємності та судові розгляди.

Рак — Вісімка мечів

Найближчого тижня Вам варто "затягнути пояс", оскільки на зайві гроші розраховувати не доведеться. Можливо, це буде пов’язане з бажанням виплатити борги або накопичити на щось.

Лев — Король мечів

Ця карта обіцяє, що Ви зможете досягти успіхів на своїй ниві, будете успішними у робочих справах, а всі переговори принесуть позитивний результат.

Діва — перевернутий Паж жезлів

Під Новий рік Ви можете зіткнутися з відмовою, розчаруванням у своїй справі та втратою ентузіазму. Це може загальмувати Вас на професійному шляху і вплинути на Ваші прибутки.

Ваги — Король кубків

Якщо Ви повністю присвятите себе справі, то зможете досягти успіхів цього тижня, проте емоції в цілому Вам заважатимуть, так що дійсно важливі рішення не приймайте без допомоги професіоналів.

Скорпіон — перевернута Помірність

У цьому положенні карта вказує, що Ваша внутрішня рівновага вийшла з-під контролю, через що Ви не зможете плідно працювати в команді, схильні до непродуманих вчинків і зайвих витрат.

Стрілець — Дев’ятка кубків

Вітаємо, оскільки ця карта ще називається "Владика матеріального щастя", — вона обіцяє, що найближчого тижня Ваші маленькі забаганки здійсняться, віра, щастя та благополуччя будуть на вашому боці. Не пропустіть можливість насолодитися життям.

Козоріг — Сила

Ця карта віщує досягнення фінансового благополуччя завдяки праці та розвитку задатків.

Водолій — перевернута Колісниця

У цьому положенні карта попереджає, що Ви можете втратити контроль над емоціями, через що можуть бути проблеми і втрати, зміна планів у найближчий тиждень.

Риби — перевернута Королева кубків

У цьому положенні карта каже, що протягом наступного тижня Ви будете вибиті з колії та емоційно нестабільні. У фінансовому плані у Вас навряд чи щось зміниться на краще, але Вас це не особливо турбуватиме.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив розклад Таро, яким знакам Зодіаку варто очікувати збільшення доходів у 2023 році за картами Таро.