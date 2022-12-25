Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Левів чекає на примирення, а Скорпіонів — переродження

Деяких "під ялинкою" чекають зміни

Новий рік, постійна загроза обстрілів і ретроградний Меркурій — все це зробить останній тиждень року дуже непростим, проте багато хто зможе здобути з нього користь.

Принаймні саме так стверджують карти Таро, які випали в розкладі для кожного знака Зодіаку на тиждень з 26 грудня 2022 року по 1 січня 2023 року.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — Дев’ятка мечів

Найближчими днями Ви можете зіткнутися з напливом вини та розпачу, через що можуть виникнути розгубленість і навіть ненависть до себе. Що б не трапилося, не звинувачуйте себе надто сильно, і рано чи пізно всі негаразди закінчаться.

Телець — перевернута Колісниця

У цьому положенні карта попереджає, що протягом тижня Ваші емоції можуть вийти з-під контролю, через що Ви можете зробити імпульсивні, непродумані і навіть руйнівні вчинки, про які в майбутньому пошкодуєте.

Близнюки — перевернута Вісімка пентаклів

Можливо, Ви тривалий час працювали на певній ниві, але раптом зазнали розчарування у справі. Талант та майстерність залишаються при Вас, але немає бажання більше рухатися далі. Пропрацюйте внутрішні суперечності, інакше можете проґавити хороші можливості.

Рак — Король кубків

Це надзвичайно гарна карта, яка передбачає кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість, — насолоджуйтеся найближчими днями, такі зараз рідко кому випадають. Також є шанс, що Ви зустрінете когось особливого.

Лев — Закохані

На тижні Вам може знадобитися ухвалити якесь рішення. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, серця і розуму, вони будуть у гармонії один з одним і підкажуть правильну відповідь. Саме час склеїти розбите, відновити зруйноване, помиритись з тими, з ким у сварці.

Діва — Верховна жриця

На тижні можуть статися зміни, на які Ви не очікуєте, і з високою ймовірністю вони будуть позитивними, — карта радить прислухатися до свого внутрішнього голосу, бути доброчесним і уважним.

Терези — перевернутий Диявол

Зазвичай це карта токсичності, маніпуляцій, страху та помилок, але в перевернутому вигляді вона навпаки вказує на те, що Ви наберетеся сили та хоробрості, щоб почати звільнятися від маніпуляцій та негативу, які тиснули на Вас останнім часом у якійсь із сфер життя.

Скорпіон — Сонце

Ця карта обіцяє щастя, успіх, переродження. У професійній діяльності, особистому житті та творчості буде все гаразд. У вівторок Ви можете відчути себе оновленою людиною, тому якщо захочеться змінити зачіску, імідж чи спробувати щось нове, не відмовляйте собі в цьому.

Стрілець — перевернуте Колесо удачі

У цьому положенні карта попереджає, що найближчим часом може повторитися щось неприємне, повернутися стара проблема, яка здавалася вирішеною, або виявляться марними докладені старання.

Козоріг — Двійка пентаклів

Ще ця карта називається Владика гармонійної зміни. Якщо останнім часом Вам було важко знаходити баланс між особистим життям, емоціями, роботою та іншими справами, то до кінця року все може змінитися.

Водолій — Сімка жезлів

Це карта мужності та конфронтації. Вона говорить про те, що в якійсь із сфер життя на Вас чекає боротьба, непроста ситуація, але, якщо Ви виявите сміливість і рішучість, то зможете вирішити все на свою користь.

Риби — перевернутий Туз мечів

У звичайному положенні карта пророкує тріумф і перемогу, але в перевернутому вигляді її сенс змінюється на зворотний, меч з переможного стає пронизливим. На тижні Вас можуть підстерігати проблеми на роботі чи із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також будьте уважні у питаннях здоров’я.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2022 році за картами Таро.