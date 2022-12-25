Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Львов ждет примирение, а Скорпионов — перерождение

Некоторых "под ёлочкой" поджидают перемены

Новый год, постоянная угроза обстрелов и ретроградный Меркурий, — все это сделает последнюю неделю года очень непростой, однако многие смогут извлечь из неё пользу.

Во всяком случае, именно так утверждают карты Таро, которые выпали в раскладе для каждого знака Зодиака на неделю с 26 декабря 2022 по 1 января 2023 года.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — Девятка мечей

В ближайшие дни Вы можете столкнуться с наплывом вины и отчаяния, из-за чего могут возникнуть растерянность и даже ненависть к себе. Что бы не случилось, — не вините себя слишком сильно, и рано или поздно все невзгоды закончатся.

Телец — перевернутая Колесница

В этом положении карта предупреждает, что в течение недели Ваши эмоции могут выйти из-под контроля, из-за чего Вы можете совершить импульсивные, непродуманные и даже саморазрушительные поступки, о которых в будущем пожалеете.

Близнецы — перевернутая Восьмерка пентаклей

Возможно, Вы долгое время трудились на определенном поприще, но в один момент испытали разочарование в деле. Талант и мастерство остаются при Вас, но нет желания больше двигаться дальше. Проработайте внутренние противоречия, иначе можете упустить хорошие возможности.

Рак — Король кубков

Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость, — насладитесь ближайшими днями, такие сейчас редко кому выпадают. Также есть шанс, что Вы повстречаете кого-то особенного.

Лев — Влюбленные

На неделе Вам может понадобиться принять какое-то решение. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, сердцу и уму, — они будут в гармонии друг с другом и подскажут правильный ответ. Самое время склеить разбитое, восстановить разрушенное, помириться с теми, с кем в ссоре.

Дева — Верховная жрица

На неделе могут случиться перемены, которых Вы не ожидаете, и с высокой вероятностью они будут положительными, — карта советует прислушиваться к своему внутреннему голосу, быть добродетельным и внимательным.

Весы — перевернутый Дьявол

Обычно это карта токсичности, манипуляций, страха и ошибок, но в перевернутом виде она наоборот указывает на то, что Вы наберетесь силы и храбрости, чтобы начать освобождаться от манипуляций и негатива, которые давили на Вас в последнее время в какой-то из сфер жизни.

Скорпион — Солнце

Эта карта обещает счастье, успех, перерождение. В профессиональной деятельности, личной жизни и творчестве будет все хорошо. Во вторник Вы можете почувствовать себя обновленным человеком, потому если захочется сменить прическу, имидж или попробовать что-то новое, — не отказывайте себе в этом.

Стрелец — перевернутое Колесо фортуны

В этом положение карта предупреждает, что в ближайшее время может повториться что-то неприятное, вернуться старая проблема, которая казалась решенной, или же пропасть впустую приложенные старания.

Козерог — Двойка пентаклей

Еще эта карта называется Владыка гармоничного изменения. Если в последнее время Вам было тяжело находить баланс между личной жизнью, эмоциями, работой и другими делами, то под конец года всё может измениться.

Водолей — Семерка жезлов

Это карта мужества и конфронтации. Она говорит о том, что в какой-то из сфер жизни Вас ждет борьба, непростая ситуация, но, если Вы проявите смелость и решительность, то сможете разрешить всё в свою пользу.

Рыбы — перевернутый Туз мечей

В обычном положении карта пророчит триумф и победу, но в перевернутом виде ее смысл меняется на обратный, меч с победного становится пронзающим. На неделе Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также будьте внимательны в вопросах здоровья.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2022 году по картам Таро.