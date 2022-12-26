Финансовый гороскоп Таро для всех знаков на неделю: на кого под Новый год прольется дождь из денег
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Некоторые могут успеть совершить прорыв на этой неделе
В канун Нового года многих ждут финансовые потери и эмоциональная нестабильность, однако некоторые также смогут успеть отлично подзаработать.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на неделю с 26 декабря по 1 января 2023 года.
Общий гороскоп Таро для всех Знаков читайте по этой ссылке
А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:
Овен — Паж мечей
Ждите на этой неделе новостей, связанных с деньгами. Также карта рекомендует сесть и заняться анализом своих расходов и доходов, возможно пересмотреть свои планы, — сейчас для этого очень благоприятный момент.
Телец — Туз жезлов
На неделе Вы можете получить достойное вознаграждение за свои труды, новый источник доходов или даже новую работу.
Близнецы — перевернутая Восьмерка жезлов
У Вас могут возникать неожиданные помехи в делах, в попытке решать которые Вы будете принимать поспешные решения, из-за чего сделаете только хуже. Хорошо обдумывайте свои поступки, чтобы не ввязаться в неприятности и судебные разбирательства.
Рак — Восьмерка мечей
В ближайшую неделю Вам стоит "затянуть пояс", поскольку на лишние деньги рассчитывать не придется. Возможно это будет связано с желанием выплатить долги или накопить на что-то.
Лев — Король мечей
Эта карта обещает, что Вы сможете добиться успехов на своем поприще, будете успешны в рабочих делах, а все переговоры принесут положительный результат.
Дева — перевернутый Паж жезлов
Под Новый год Вы можете столкнуться с отказом, разочарованием в своем деле и потерей энтузиазма. Это может застопорить Вас на профессиональном пути, как и Ваши доходы.
Весы — Король кубков
Если Вы полностью посвятите себя делу, то сможете добиться успехов на этой неделе, однако эмоции в целом будут Вам мешать, так что действительно важные решения не принимайте без помощи профессионалов.
Скорпион — перевернутая Умеренность
В этом положении карта указывает, что Ваше внутреннее равновесие вышло из-под контроля, из-за чего Вы не сможете плодотворно работать в команде, будете склонны к непродуманным поступкам и лишним тратам.
Стрелец — Девятка кубков
Поздравляем, поскольку эта карта еще называется "Владыка материального счастья", — она обещает, что в ближайшую неделю Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, счастье и благополучие будут на вашей стороне. Не упустите возможность вкусить радость жизни.
Козерог — Сила
Эта карта предвещает достижение финансового благополучия благодаря труду и развитию задатков.
Водолей — перевернутая Колесница
В этом положении карта предупреждает, что Вы можете потерять контроль над эмоциями, из-за чего могут быть проблемы и потери, крушение планов в ближайшую неделю.
Рыбы — перевернутая Королева кубков
В данном положении карта говорит, что в течение следующей недели Вы будете выбиты из колеи и эмоционально нестабильны. В финансовом плане у Вас вряд ли что-то изменится к лучшему, но Вас это не особо будет заботить.
Напомним, ранее "Телеграф" также делал расклад Таро, каким знакам Зодиака стоит ожидать увеличения доходов в 2023 году по картам Таро.