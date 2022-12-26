Финансовый гороскоп Таро для всех знаков на неделю: на кого под Новый год прольется дождь из денег

Некоторые могут успеть совершить прорыв на этой неделе

В канун Нового года многих ждут финансовые потери и эмоциональная нестабильность, однако некоторые также смогут успеть отлично подзаработать.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на неделю с 26 декабря по 1 января 2023 года.

А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — Паж мечей

Ждите на этой неделе новостей, связанных с деньгами. Также карта рекомендует сесть и заняться анализом своих расходов и доходов, возможно пересмотреть свои планы, — сейчас для этого очень благоприятный момент.

Телец — Туз жезлов

На неделе Вы можете получить достойное вознаграждение за свои труды, новый источник доходов или даже новую работу.

Близнецы — перевернутая Восьмерка жезлов

У Вас могут возникать неожиданные помехи в делах, в попытке решать которые Вы будете принимать поспешные решения, из-за чего сделаете только хуже. Хорошо обдумывайте свои поступки, чтобы не ввязаться в неприятности и судебные разбирательства.

Рак — Восьмерка мечей

В ближайшую неделю Вам стоит "затянуть пояс", поскольку на лишние деньги рассчитывать не придется. Возможно это будет связано с желанием выплатить долги или накопить на что-то.

Лев — Король мечей

Эта карта обещает, что Вы сможете добиться успехов на своем поприще, будете успешны в рабочих делах, а все переговоры принесут положительный результат.

Дева — перевернутый Паж жезлов

Под Новый год Вы можете столкнуться с отказом, разочарованием в своем деле и потерей энтузиазма. Это может застопорить Вас на профессиональном пути, как и Ваши доходы.

Весы — Король кубков

Если Вы полностью посвятите себя делу, то сможете добиться успехов на этой неделе, однако эмоции в целом будут Вам мешать, так что действительно важные решения не принимайте без помощи профессионалов.

Скорпион — перевернутая Умеренность

В этом положении карта указывает, что Ваше внутреннее равновесие вышло из-под контроля, из-за чего Вы не сможете плодотворно работать в команде, будете склонны к непродуманным поступкам и лишним тратам.

Стрелец — Девятка кубков

Поздравляем, поскольку эта карта еще называется "Владыка материального счастья", — она обещает, что в ближайшую неделю Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, счастье и благополучие будут на вашей стороне. Не упустите возможность вкусить радость жизни.

Козерог — Сила

Эта карта предвещает достижение финансового благополучия благодаря труду и развитию задатков.

Водолей — перевернутая Колесница

В этом положении карта предупреждает, что Вы можете потерять контроль над эмоциями, из-за чего могут быть проблемы и потери, крушение планов в ближайшую неделю.

Рыбы — перевернутая Королева кубков

В данном положении карта говорит, что в течение следующей недели Вы будете выбиты из колеи и эмоционально нестабильны. В финансовом плане у Вас вряд ли что-то изменится к лучшему, но Вас это не особо будет заботить.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал расклад Таро, каким знакам Зодиака стоит ожидать увеличения доходов в 2023 году по картам Таро.