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Таропрогноз на 29 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать девятый день зимы
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать девятый день зимы. Фото telegraf.com.ua

Пока лучше ни во что не вкладываться, чтобы не прогореть

Четверг, 29 декабря, у некоторых может ознаменоваться плохими новостями и трудностями, однако у других в этот день наоборот выйдет сделать то, что давно хотелось.

Во всяком случае, именно это обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите без раздумий одну из карт:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Умеренность, перевернутая Девятка пентаклей, Восьмерка мечей

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Умеренность

Эта карта указывает на то, что 29 декабря обстоятельства сойдутся благоприятным для Вас образом, и Вы сможете реализовать что-то, что давно хотели. У Вас может получиться собрать какие-то сбережения, но пока их лучше никуда не вкладывать.

Перевернутая Девятка пентаклей

В обычном положении эта карта обещает изобилие, но перевернутой предупреждает о безрассудстве и финансовых потерях, — возможно, Вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Это может касаться как работы, так и домашних дел, семьи, друзей.

Восьмерка мечей

В четверг Вы можете почувствовать себя будто скованными духовными оковами и не чувствовать в себе сил что-либо решать. Карта предупреждает, что могут возникнуть временные трудности или плохие новости.

Напомним, ранее "Телеграф" составлял гороскоп Таро, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году.

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