Таропрогноз на 29 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Пока лучше ни во что не вкладываться, чтобы не прогореть
Четверг, 29 декабря, у некоторых может ознаменоваться плохими новостями и трудностями, однако у других в этот день наоборот выйдет сделать то, что давно хотелось.
Во всяком случае, именно это обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите без раздумий одну из карт:
Теперь посмотрите, какая это была карта:
И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:
Умеренность
Эта карта указывает на то, что 29 декабря обстоятельства сойдутся благоприятным для Вас образом, и Вы сможете реализовать что-то, что давно хотели. У Вас может получиться собрать какие-то сбережения, но пока их лучше никуда не вкладывать.
Перевернутая Девятка пентаклей
В обычном положении эта карта обещает изобилие, но перевернутой предупреждает о безрассудстве и финансовых потерях, — возможно, Вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Это может касаться как работы, так и домашних дел, семьи, друзей.
Восьмерка мечей
В четверг Вы можете почувствовать себя будто скованными духовными оковами и не чувствовать в себе сил что-либо решать. Карта предупреждает, что могут возникнуть временные трудности или плохие новости.
Напомним, ранее "Телеграф" составлял гороскоп Таро, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году.