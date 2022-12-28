Таропрогноз на 29 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Пока лучше ни во что не вкладываться, чтобы не прогореть

Четверг, 29 декабря, у некоторых может ознаменоваться плохими новостями и трудностями, однако у других в этот день наоборот выйдет сделать то, что давно хотелось.

Во всяком случае, именно это обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите без раздумий одну из карт:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Умеренность, перевернутая Девятка пентаклей, Восьмерка мечей

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Умеренность

Эта карта указывает на то, что 29 декабря обстоятельства сойдутся благоприятным для Вас образом, и Вы сможете реализовать что-то, что давно хотели. У Вас может получиться собрать какие-то сбережения, но пока их лучше никуда не вкладывать.

Перевернутая Девятка пентаклей

В обычном положении эта карта обещает изобилие, но перевернутой предупреждает о безрассудстве и финансовых потерях, — возможно, Вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Это может касаться как работы, так и домашних дел, семьи, друзей.

Восьмерка мечей

В четверг Вы можете почувствовать себя будто скованными духовными оковами и не чувствовать в себе сил что-либо решать. Карта предупреждает, что могут возникнуть временные трудности или плохие новости.

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