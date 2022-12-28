Таропрогноз на 29 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Поки краще ні в що не вкладатися, щоб не прогоріти

Четвер, 29 грудня, у деяких може ознаменуватися поганими новинами та труднощами, проте в інших цього дня навпаки вийде зробити те, що давно хотілося.

Принаймні саме це обіцяють карти Таро, які випали в розкладі на цей день тижня. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть без роздумів одну з карток:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — Помірність, перевернута Дев’ятка пентаклів, Вісімка мечів

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Помірність

Ця карта вказує на те, що 29 грудня обставини зійдуться сприятливим для Вас чином і Ви зможете реалізувати щось, що давно хотіли. У Вас може вийти зібрати якісь заощадження, але поки що їх краще нікуди не вкладати.

Перевернута Дев’ятка пентаклів

У звичайному положенні ця карта обіцяє достаток, але перевернутою попереджає про нерозсудливість і фінансові втрати, можливо, Ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете невірне рішення і помилитеся. Це може стосуватися роботи, домашніх справ, сім’ї, друзів.

Вісімка мечів

У четвер Ви можете відчути себе ніби скутими духовними кайданами і не відчувати в собі сил що-небудь вирішувати. Карта попереджає, що можуть виникнути тимчасові проблеми або погані новини.

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