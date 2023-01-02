Таропрогноз на 2 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Начало недели будет весьма продуктивным

Понедельник, 2 января, для некоторых ознаменуется финансовыми рисками, однако у большинства других будет на редкость плодотворным и удачным днем.

Во всяком случае, именно так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас в начале недели, — выберите карту:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Туз пентаклей, Восьмерка жезлов, Королева пентаклей

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Перевернутый Туз пентаклей

Это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. В начале недели Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

Королева пентаклей

Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас понедельник. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет все знаки Зодиака в январе.