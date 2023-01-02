Таропрогноз на 2 січня 2023: виберіть карту і дізнайтеся, що Вас чекає в понеділок

Початок тижня буде дуже продуктивним

Понеділок, 2 січня, для деяких ознаменується фінансовими ризиками, однак у більшості інших буде надзвичайно плідним і вдалим днем.

Принаймні саме так кажуть карти Таро, які випали у розкладі на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас на початку тижня, — виберіть карту:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Туз пентаклів, Вісімка жезлів, Королева пентаклів

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Перевернутий Туз пентаклів

Це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що все це може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Вісімка жезлів

Ця карта ще відома як "Швидкість", вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. На початку тижня Вам може повернутися щасливий шанс, так що постарайтеся встигнути схопити успіх за хвіст.

Королева пентаклів

Впевненість і практичність — ось під яким гаслом пройде для Вас понеділок. Карта каже, що Ваша праця добре окупиться, Ви будете плідно працювати для благополуччя себе та своїх близьких, і на душі у Вас буде гармонія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку в січні.