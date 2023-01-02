Таропрогноз на 3 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Жизнь некоторых могут озарить перемены

Во вторник, 3 января, у некоторых может что-то резко измениться в жизни, поступить интересное предложение, — однако другим наоборот будет лучше замедлиться и передохнуть.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Башня, Паж жезлов, Семерка пентаклей

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Башня

Для Вас наступил переломный момент, и во вторник в Вашу жизнь могут прийти перемены. Они могут быть нелегкими, но чем менее охотно Вы будете их принимать, тем более болезненными они станут.

Паж жезлов

3 января Вы можете быть на подъеме, ожидайте чего-то неожиданного и приятного, — это может быть выгодное предложение, приятное знакомство с молодым представителем огненной стихии, или полноценная авантюра.

Семерка пентаклей

Еще эта карта называется "Настойчивость", и она указывает на то, что Вы дождались плодов своих трудов, но почему-то не очень ими довольны. Возможно, Вы ожидали большего, а может быть хотели чего-то другого. Карта советует не принимать поспешных решений, замедлиться, уделить время близким, а может быть даже порадовать кого-то приятным сюрпризом.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет все знаки Зодиака до конца января.