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Таропрогноз на 3 січня 2023: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на третій день року
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на третій день року. Фото telegraf.com.ua

Життя деяких можуть осяяти зміни

У вівторок, 3 січня, у деяких може щось різко змінитись у житті, надійти цікава пропозиція, — проте іншим навпаки краще сповільнитися і перепочити.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі цього дня тижня. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з карток:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Вежа, Паж жезлів, Сімка пентаклів

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Вежа

Для Вас настав переломний момент і у вівторок у Ваше життя можуть прийти зміни. Вони можуть бути нелегкими, але чим менш охоче Ви їх прийматимете, тим більш болючими вони стануть.

Паж жезлів

3 січня Ви можете бути на підйомі, чекайте на щось несподіване і приємне, — це може бути вигідна пропозиція, приємне знайомство з молодим представником вогненної стихії, або повноцінна авантюра.

Сімка пентаклів

Ще ця карта називається "Наполегливість", і вона вказує на те, що Ви дочекалися плодів своєї праці, але чомусь не дуже ними задоволені. Можливо, Ви очікували більшого, а можливо, хотіли чогось іншого. Карта радить не приймати поспішних рішень, сповільнитись, приділити час близьким, а можливо навіть порадувати когось приємним сюрпризом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця січня.

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