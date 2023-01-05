Таропрогноз на 6 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Постарайтесь избегать конфликтов

В пятницу, 5 января, многие могут пострадать от лишней эмоциональности и конфликтов, однако у некоторых день наоборот пройдет как нельзя гладко.

Об этом можно судить по картам таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, что они пророчат именно Вам, выберите одну из карт:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Двойка жезлов, перевернутая Десятка кубков, Девятка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Двойка жезлов

Это неоднозначная карта, которая в перевернутом виде говорит о человеке, которым правят всеми, но сам не управляет ничем. Она может говорить о неуверенности и отсутствии потенциала, который Вы чувствуете, но не можете признать, на фоне чего возможны конфликты. Старайтесь сохранять нейтралитет, особенно в рабочих вопросах и коллективе.

Перевернутая Десятка кубков

6 января Вы можете почувствовать, что у Вас все валится из рук, потеряна гармония и назревают конфликты, — отдохните пока от всего.

Девятка кубков

Это карта еще называется "Владыка материального счастья", и она обещает, что в пятницу Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, счастье и благополучие будут на вашей стороне. Не упустите возможность вкусить радость жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет все знаки Зодиака в 2023 году.