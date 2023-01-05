Таропрогноз на 6 січня 2023: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Намагайтеся уникати конфліктів

У п’ятницю, 5 січня, багато хто може постраждати від зайвої емоційності та конфліктів, однак у деяких день навпаки пройде дуже гладко.

Про це можна судити за картами Таро, які випали в розкладі на цей день. Щоб дізнатися, що вони пророкують саме Вам, виберіть одну з карток:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Двійка жезлів, перевернута Десятка кубків, Дев’ятка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Двійка жезлів

Це неоднозначна карта, яка в перевернутому вигляді говорить про людину, якою правлять усіма, але яка сама не керує нічим. Вона може говорити про невпевненість та відсутність потенціалу, який Ви відчуваєте, але не можете визнати, на тлі чого можливі конфлікти. Намагайтеся зберігати нейтралітет, особливо у робочих питаннях та колективі.

Перевернута Десятка кубків

6 січня Ви можете відчути, що у Вас все валиться з рук, втрачено гармонію та назрівають конфлікти, — відпочиньте поки що від усього.

Дев’ятка кубків

Ця карта ще називається "Владика матеріального щастя", і вона обіцяє, що у п’ятницю Ваші маленькі забаганки виконаються, віра, щастя та благополуччя будуть на вашому боці. Не пропустіть можливість насолодитися життям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку в 2023 році.