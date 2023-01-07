Таропрогноз на 8 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Многим будет тяжело находить общий язык с людьми в конце недели

В воскресенье, 8 января, у некоторых может появиться свет в конце туннеля, другим же будет лучше держать себя в руках ввиду вероятности конфликтов.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, что они пророчат именно Вам, выберите одну из карт:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Десятка мечей, Паж мечей, перевернутый Отшельник

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Десятка мечей

В обычном положении эта карта прогнозирует беду, которая может обрушиться громом среди ясного неба. Однако перевернутая Десятка мечей обещает лучик надежды, который вскоре озарит Вашу жизнь. На некоторое время трудности отступят, появятся деньги и удача, — не упустите их.

Паж мечей

Судя по всему, 8 января Вам будет сложно находить общий язык с людьми и, возможно, Вы услышите критику со стороны окружения или начальства, из-за которой может возникнуть конфликт. Не обостряйте ситуацию и прислушайтесь к критике, это будет Вам полезно.

Перевернутый Отшельник

Эта карта указывает на то, что в воскресенье кто-то или что-то может тревожить Ваш покой, Вы будете склонны спорить со всем миром и зря игнорировать чужую помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году.