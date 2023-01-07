Таропрогноз на 8 січня 2023: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Багатьом буде важко знаходити спільну мову з людьми наприкінці тижня

У неділю, 8 січня, у деяких може з’явитися світло в кінці тунелю, іншим буде краще тримати себе в руках через ймовірність конфліктів.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на цей день тижня. Щоб дізнатися, що вони пророкують саме Вам, виберіть одну з карток:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Десятка мечів, Паж мечів, перевернутий Самітник

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Десятка мечів

У звичайному положенні ця карта прогнозує лихо, яке може обвалитися громом серед ясного неба. Однак перевернута Десятка мечів обіцяє промінчик надії, який незабаром осяє Ваше життя. На деякий час труднощі відступлять, з’являться гроші та удача — не проґавте їх.

Паж мечів

Судячи з усього, 8 січня Вам буде складно знаходити спільну мову з людьми і, можливо, Ви почуєте критику з боку оточення чи начальства, через яку може виникнути конфлікт. Не загострюйте ситуацію та прислухайтеся до критики, це буде Вам корисно.

Перевернутий Самітник

Ця карта вказує на те, що в неділю хтось або щось може турбувати Ваш спокій, Ви будете схильні сперечатися з усім світом і дарма ігнорувати чужу допомогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2023 році.