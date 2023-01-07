Храбрые защитники: что значит имя Александра и Александры, и когда они празднуют именины

Обычно Александры вне зависимости от пола очень настойчивые и целеустремленные

Александр, — одно из самых распространенных имен в Украине и мире, при этом часто встречается и его парная женская версия Александра. Наверное, у каждого есть знакомый с таким именем.

Потому "Телеграф" решил рассказать про значение имени, какого числа Александры отмечают День ангела и какие черты характера им обычно свойственны.

Значение имени Александр и Александра

Имя произошло из греческого языка и значает "храбрый защитник", — это отображается на характере как мужчин, так и женщин. Обычно Александры надежные, целеустремленные, настойчивые и уверенные в себе.

Это имя было распространено во все времена и в Украине входит в топ-5 самых распространенных среди мужчин (но часто встречается и среди женщин). За границей часто встречаются формы имени Алекс, Алик, Алек, Ася, украинцы используют формы Сашко, Олесь, Лесь, а россияне, — Саша, Шура. В мусульманских странах встречается форма имени "Искандер".

В историю вошли семь пап римских и один антипапа с именем Александр, также его носили грузинские цари, российские императоры, шотландские короли.

Самые известные носители имени это Александр Македонский и Александр Невский. В Украине также были известный педагог Александр Рубец, писатель Александр Олесь.

Есть современные известные носительницы имени Александра в Украине, — это солистка KAZKA Александра Зарицкая, ведущая Александра Кучеренко, певица Александра Кольцова.

Когда День ангела Александра и Александры?

У женщин по имени Александра главные именины это день памяти мученицы Александры Римской 23 апреля.

Также День ангела Александры по православному календарю отмечают и в другие дни: 18 февраля, 14 марта, 22 марта, 2 апреля, 6 мая, 31 мая, 26 июня, 17 июля, 2 августа, 30 сентября, 13 октября, 18 октября, 19 ноября, 23 декабря.

У мужчин по имени Александр главный День ангела по церковному календарю, — 12 сентября, в день перенесения мощей Александра Невского.

Всего же в году более сотни дней именин Александра. Перечислим по месяцам, когда Александр празднует День ангела по церковному календарю:

8, 10, 14, 17, 31 января;

7, 17, 19, 20, 21 февраля;

6, 8, 10, 14, 17, 22, 25, 26, 28, 29, 30 марта;

9, 23, 27, 28, 30 апреля;

3, 4, 24, 26, 27, 29 мая;

1, 2, 5, 8, 11, 20, 22, 23, 26, 27 июня;

6, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 23 июля;

2, 7, 11, 14, 24, 25, 27, 29 августа;

3, 4, 9, 12, 13, 17, 20, 22, 26 сентября;

3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 25, 30 октября;

2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27 ноября;

2, 3, 6, 7, 8, 17, 22, 23, 25, 26, 28, 30 декабря.

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