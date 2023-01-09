Таропрогноз на 9 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

День принесет как возможности, так и угрозы

В понедельник, 9 января, некоторые получат редкий шанс самореализоваться, в то время как другим стоит быть осторожными, — день может принести не очень приятные сюрпризы.

Об этом предупреждают карты Таро, выпавшие в раскладе на первый день недели. Чтобы узнать, к чему быть готовым именно Вам, выберите одну из карт:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Луна, Звезда, перевернутая Двойка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Луна

Это карта иллюзий и обмана. Вы можете быть склонны к прокрастинации, страхам и растерянности 9 января, однако не стоит откладывать важные дела, — просто будьте осторожны.

Звезда

В первый день недели как никогда легко будет реализовать Ваши мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации. Даже если никогда раньше не пробовали, — попробуйте заняться медитацией. Это может помочь Вам открыть внутренние таланты или найти выход из сложной ситуации.

Перевернутая Двойка кубков

В отношении с кем-то близким у Вас может произойти потеря равновесия, один может оказаться в позиции дающего, а второй, — только принимающего, что станет причиной для конфликтов и ссор. Постарайтесь, чтобы осуждение и ненависть не затмили в Вас теплые чувства к близким.

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