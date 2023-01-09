Таропрогноз на 9 січня 2023: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

День принесе як можливості, так і погрози

У понеділок, 9 січня, дехто матиме рідкісний шанс самореалізуватися, тоді як іншим варто бути обережними — день може принести не дуже приємні сюрпризи.

Про це попереджають карти Таро, які випали на перший день тижня. Щоб дізнатися, до чого бути готовим саме Вам, виберіть одну з карток:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо – Місяць, Зірка, перевернута Двійка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Місяць

Це карта ілюзій та обману. Ви можете бути схильні до прокрастинації, страхів та розгубленості 9 січня, проте не варто відкладати важливі справи, просто будьте обережні.

Зірка

В перший день тижня як ніколи легко буде реалізувати Ваші мрії та таланти. Ви будете "в ресурсі" для самореалізації. Навіть якщо ніколи раніше не пробували, спробуйте зайнятися медитацією. Це може допомогти Вам відкрити внутрішні таланти або знайти вихід із складної ситуації.

Перевернута Двійка кубків

У стосунках з кимось близьким у Вас може статися втрата рівноваги, один може опинитися в позиції того, хто дає, а другий — лише того, хто приймає, що стане причиною конфліктів і сварок. Постарайтеся, щоб осуд та ненависть не затьмарили у Вас теплі почуття до близьких.

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