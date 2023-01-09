Таропрогноз на 10 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

День может ознаменоваться ссорами

Во вторник, 10 января, у некоторых может случиться что-то очень хорошее, другие же наоборот могут угодить в конфликт, как в личных отношениях, так и на работе.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на второй день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Двойка кубков, Пятерка мечей, Паж мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Двойка кубков

Во вторник у Вас может случиться что-то хорошее на личном фронте, и отношения с кем-то могут выйти на следующий уровень. Возможно, Вам предстоит какой-то выбор или испытание, однако это пойдет Вам на пользу. Также не упустите возможность провести время с близкими и не игнорируйте их советов.

Пятерка мечей

Второе название этой карты "Разрушение", и оно говорит само за себя. 10 января у Вас могут случиться конфликты, ссоры, произойти что-то подлое или унизительное. При этом направлено оно может быть как против Вас, так и Вы сами можете стать источником негатива. Карта Таро советует собрать волю в кулак и мужественно встретить все удары судьбы. А вот серьезные дела лучше отложить.

Паж мечей

Судя по всему, во вторник Вам будет сложно находить общий язык с людьми и, возможно, Вы услышите критику со стороны окружения или начальства, из-за которой может возникнуть конфликт. Не обостряйте ситуацию и прислушайтесь к критике, это будет Вам полезно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году по картам Таро.