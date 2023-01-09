Таропрогноз на 10 січня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

День може ознаменуватися сварками

У вівторок, 10 січня, у деяких може статися щось дуже добре, інші навпаки можуть потрапити в конфлікт, як у особистих відносинах, так і на роботі.

На це вказують карти Таро, які випали на другий день тижня. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — оберіть одну з карток:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Двійка кубків, П’ятірка мечів, Паж мечів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Двійка кубків

У вівторок у Вас може статися щось добре на особистому фронті, і стосунки з кимось можуть вийти на наступний рівень. Можливо, Вам треба буде зробити якийсь вибір чи пройти випробування, проте це піде Вам на користь. Також не проґавте можливість провести час із близькими та не ігноруйте їх порад.

П’ятірка мечів

Друга назва цієї карти "Руйнування", і вона говорить сама за себе. 10 січня у Вас можуть виникнути конфлікти, сварки, статися щось підле чи принизливе. При цьому спрямоване воно може бути як проти Вас, так і Ви можете стати джерелом негативу. Карта Таро радить зібрати волю в кулак і мужньо зустріти усі удари долі. А ось серйозні справи краще відкласти.

Паж мечів

Ймовірно, у вівторок Вам буде складно знаходити спільну мову з людьми і, можливо, Ви почуєте критику з боку оточення чи начальства, через яку може виникнути конфлікт. Не загострюйте ситуацію та прислухайтеся до критики, це буде Вам корисно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2023 році за картами Таро.