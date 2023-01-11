Укр

Таропрогноз на 12 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двенадцатый день года
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двенадцатый день года. Фото telegraf.com.ua

Четверг выдастся интересным днем

В четверг, 12 января, многих накроет ветер перемен, и лишь некоторые наоборот будут пребывать в прострации и грустных мыслях.

Во всяком случае, именно так говорят карты Таро, выпавшие в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, к чему быть готовым именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Звезда, Шут, Рыцарь мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Звезда

В четверг Вы можете почувствовать себя неуверенно, из-за чего не будет сил заниматься тем, что важно. Заранее подготовьтесь к такому депрессивному настроению, приготовьте что-то вкусненькое, выберите хороший фильм для настроения, и т.п.

Шут

12 января Вам может выпасть возможность резко изменить что-то, заняться новым делом, опробовать новаторский подход. Дерзайте, при этом слушайте голос своего внутреннего ребенка, это будет Вам полезно.

Рыцарь мечей

Рыцарь мечей предсказывает внезапные, неожиданные события и может быть даже конфликт, но, если Вы будете действовать решительно, хладнокровно, и не станете игнорировать советы окружающих, Вы обязательно продвинетесь в своих планах в четверг.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал расклад Таро, что ждет все знаки Зодиака до конца года.

Теги:
#Прогноз Таро