Таропрогноз на 12 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Четверг выдастся интересным днем

В четверг, 12 января, многих накроет ветер перемен, и лишь некоторые наоборот будут пребывать в прострации и грустных мыслях.

Во всяком случае, именно так говорят карты Таро, выпавшие в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, к чему быть готовым именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Звезда, Шут, Рыцарь мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Звезда

В четверг Вы можете почувствовать себя неуверенно, из-за чего не будет сил заниматься тем, что важно. Заранее подготовьтесь к такому депрессивному настроению, приготовьте что-то вкусненькое, выберите хороший фильм для настроения, и т.п.

Шут

12 января Вам может выпасть возможность резко изменить что-то, заняться новым делом, опробовать новаторский подход. Дерзайте, при этом слушайте голос своего внутреннего ребенка, это будет Вам полезно.

Рыцарь мечей

Рыцарь мечей предсказывает внезапные, неожиданные события и может быть даже конфликт, но, если Вы будете действовать решительно, хладнокровно, и не станете игнорировать советы окружающих, Вы обязательно продвинетесь в своих планах в четверг.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал расклад Таро, что ждет все знаки Зодиака до конца года.