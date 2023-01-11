Таропрогноз на 12 січня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Четвер видасться цікавим днем

У четвер, 12 січня, багатьох накриє вітер змін, і лише деякі навпаки будуть перебувати у прострації та сумних думках.

У всякому разі, саме так кажуть карти Таро, які випали у розкладі на цей день тижня. Щоб дізнатися, до чого бути готовим саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Зірка, Блазень, Лицар мечів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Зірка

У четвер Ви можете відчути себе невпевнено, через що не буде сил займатися навіть важливими речами. Заздалегідь підготуйтеся до такого депресивного настрою, приготуйте щось смачненьке, оберіть хороший фільм для настрою і т.п.

Блазень

12 січня у Вас може з'явитися можливість різко змінити щось, зайнятися новою справою, випробувати новаторський підхід. Зробіть це, при цьому слухайте голос своєї внутрішньої дитини, це буде Вам корисно.

Лицар мечів

Лицар мечів пророкує раптові, несподівані події і може бути навіть конфлікт, але, якщо Ви діятимете рішуче, холоднокровно, і не ігноруватимете поради оточуючих, Ви обов’язково просунетеся у своїх планах у четвер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив розклад Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року.