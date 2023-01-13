Таропрогноз на 14 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

У некоторых может появиться свет в конце туннеля

В субботу, 14 января, у некоторых может быть бунтарское настроение, однако у большинства других день наоборот выдастся очень положительным и благополучным.

Во всяком случае, именно это обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, что судьба приготовила именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Мир, перевернутый Паж пентаклей, перевернутая Луна

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Мир

Эта карта обещает триумф и процветание. Она указывает на то, что в субботу Вы сможете приблизиться к материальному и семейному благополучию. Также это будет хороший день для поездок.

Перевернутый Паж пентаклей

14 января у Вас может появиться бесшабашное, бунтарское настроение, из-за чего будет очень сложно даваться учеба и работа и могут накатить приступы жалости к себе. Постарайтесь не накручивать, а то еще убедите себя, что против Вас весь мир.

Перевернутая Луна

В обычном положении эта карта обещает мало хорошего, однако в перевернутом виде прогнозирует, что появится проблеск в конце туннеля, наступят положительные перемены, а искренняя любовь и забота победят самообман и смятение.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие знаки Зодиака могут повстречать любовь в 2023 году.