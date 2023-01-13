Таропрогноз на 14 січня 2023: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

У деяких може з’явитися світло наприкінці тунелю.

У суботу, 14 січня, деякі можуть мати бунтарський настрій, однак у більшості інших день навпаки видасться дуже позитивним і благополучним.

Принаймні саме це обіцяють карти Таро, які випали в розкладі на цей день тижня. Щоб дізнатися, що доля приготувала саме Вам, — виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Світ, перевернутий Паж пентаклів, перевернутий Місяць

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Світ

Ця карта обіцяє тріумф та процвітання. Вона вказує на те, що у суботу Ви зможете наблизитися до матеріального та сімейного благополуччя. Також це буде добрий день для поїздок.

Перевернутий Паж пентаклів

14 січня у Вас може з’явитися безшабашний, бунтарський настрій, через що дуже складно даватимуться навчання та робота і можуть накотити напади жалю до себе. Намагайтеся не накручувати, а то ще переконайте себе, що проти Вас весь світ.

Перевернутий Місяць

У звичайному положенні ця карта обіцяє мало хорошого, проте в перевернутому вигляді прогнозує, що з’явиться проблиск наприкінці тунелю, настануть позитивні зміни, а щире кохання та турбота переможуть самообман і сум’яття.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, які знаки Зодіаку можуть зустріти кохання у 2023 році.