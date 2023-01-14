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Именины Артёма в 2023 году: все даты празднования Дня ангела

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Рассказываем про значение имени Артём и когда у него День ангела Новость обновлена 14 января 2023, 11:22
Рассказываем про значение имени Артём и когда у него День ангела. Фото telegraf.com.ua

У Артёма всего несколько дней именин в году, — не забудьте поздравить

Имя Артём старинное, необычное и весьма популярное в Украине. "Телеграф" разобрался, откуда оно произошло, что означает, и когда у Артема именины.

Значение имени Артём

Считается, что Артём, — сокращенная форма имени Артемий, которое, в свою очередь, произошло от имени древнегреческой богини Артемиды. В переводе оно значит "невредимый", или "здоровый".

Также используются такие формы имени как Тёма, Артемон, Тёмка, Артёмка.

В основном имя Артём популярно на территории Европы.

Из известных украинцев с таким именем достойны упоминания футболисты Артем Милевский и Артем Федецкий, композитор Артем Ведель, писатель Артем Чех, тележурналист Артем Шевченко, полковник армии УНР Артем Шаповал, предприниматель Артем Терещенко.

Когда День ангела Артёма?

Артём всего несколько раз празднует именины в году по церковному календарю. Перечислим все его Дни ангела:

  • 17 января, — епископ Листрийский, апостол от 70-ти, святитель Артема;
  • 26 февраля, — Артемий Палестинский;
  • 6 апреля, — епископ Артемий (Артемон) Солунский (Селевкийский);
  • 12 мая, — мученик Артема Кизический;
  • 6 июля, — отрок Артемий Веркольский;
  • 2 ноября, — отрок Артемий Веркольский, военачальник и великомученик Артемий Антиохийский;
  • 12 ноября, — епископ Листрийский, апостол от 70-ти, святитель Артема.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам нельзя давать деньги в руки.

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