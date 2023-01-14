Будь счастлив, Артём! Отличные картинки и короткие поздравления на День ангела

Не забудьте поздравить Тёму с именинами

Имя Артём пусть не самое распространенное, однако старинное, интересное, и все равно популярное. Ранее мы рассказали, каково значение этого имени и когда все Дни ангела Артёма в году. Теперь же "Телеграф" подготовил подборку отличных вариантов поздравлений на именины для Артёма.

Короткие поздравления с Днем ангела Артёма

Поздравляю, Артём, с красивым праздником – Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе: пусть твой Ангел-хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз.

С Днем ангела, Артём! Пусть твой охранник всегда будет с тобой, пусть твоя сила ни на миг не ослабнет, пусть твоя красота ни на минуту не угаснет.

Артём, с именинами! Пусть тебя не покидает удача, кошелек твой не опустеет, и никогда не исчезнет блеск в глазах и счастливая улыбка на лице.

Поздравляю с твоим днем, Артёмка! Пусть в жизни тебя ждет счастье и удача, пусть путь твой будет светлым и успешным, пусть душа твоя радуется жизни, а сердце искренне любит и делает добрые дела.

С праздником именин тебя поздравляю, Артём. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни.

Артём, поздравляю с Днем ангела! Пусть все плохое обходит, а в жизни останутся только радость, счастье и здоровье.

Открытки для поздравления на День ангела Артёма

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам строго запрещено спать на двух подушках.