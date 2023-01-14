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Будь щасливий, Артем! Чудові картинки та короткі привітання на День ангела

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Артема на будь-який смак Новина оновлена 14 січня 2023, 20:30
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Артема на будь-який смак. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати Тьому з іменинами

Ім’я Артем нехай не найпоширеніше, проте старовинне, цікаве, та все одно популярне. Раніше ми розповіли, яке значення цього імені і коли всі Дні ангела Артема протягом року. Тепер "Телеграф" підготував добірку відмінних варіантів привітань на іменини для Артема українською.

Короткі вітання з Днем ангела Артема

  • Вітаю, Артем, із гарним святом – Днем ангела. Хочу цього дня побажати тобі: нехай твій Ангел-охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз.
  • З Днем ангела, Артем! Нехай твій охоронець завжди буде з тобою, нехай твоя сила ні на мить не ослабне, нехай твоя краса ні на мить не згасне.
  • Артем, з іменинами! Нехай тебе не полишає вдача, гаманець твій не спорожніє, і ніколи не зникне блиск в очах та щаслива посмішка на обличчі.
  • Вітаю з твоїм днем, Артемко! Нехай у житті на тебе чекає щастя і успіх, нехай шлях твій буде світлим і успішним, нехай душа твоя радіє життю, а серце щиро любить і робить добрі справи.
  • Зі святом іменин тебе вітаю, Артеме. Нехай усі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю.
  • Артеме, вітаю з Днем ангела! Нехай все погане оминає, а в житті залишаться тільки радість, щастя та здоров’я.

Листівки для привітання на День ангела Артема

Картинки з Днем ангела Артем українською
Вітання з Днем ангела Артема українською
З Днем ангела Артем привітання українською
З Днем ангела Артем листівка українською
З Днем ангела Артем – вітання на іменини українською
День ангела Артема — привітання на іменини українською
Картинки на День ангела Артема українською
Картинки з Днем ангела Артем українською

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за прикметами суворо заборонено спати на двох подушках.

Теги:
#Поздоровлення #АРТЕМ #День ангела #Іменини