Будь щасливий, Артем! Чудові картинки та короткі привітання на День ангела

Не забудьте привітати Тьому з іменинами

Ім’я Артем нехай не найпоширеніше, проте старовинне, цікаве, та все одно популярне. Раніше ми розповіли, яке значення цього імені і коли всі Дні ангела Артема протягом року. Тепер "Телеграф" підготував добірку відмінних варіантів привітань на іменини для Артема українською.

Короткі вітання з Днем ангела Артема

Вітаю, Артем, із гарним святом – Днем ангела. Хочу цього дня побажати тобі: нехай твій Ангел-охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз.

З Днем ангела, Артем! Нехай твій охоронець завжди буде з тобою, нехай твоя сила ні на мить не ослабне, нехай твоя краса ні на мить не згасне.

Артем, з іменинами! Нехай тебе не полишає вдача, гаманець твій не спорожніє, і ніколи не зникне блиск в очах та щаслива посмішка на обличчі.

Вітаю з твоїм днем, Артемко! Нехай у житті на тебе чекає щастя і успіх, нехай шлях твій буде світлим і успішним, нехай душа твоя радіє життю, а серце щиро любить і робить добрі справи.

Зі святом іменин тебе вітаю, Артеме. Нехай усі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю.

Артеме, вітаю з Днем ангела! Нехай все погане оминає, а в житті залишаться тільки радість, щастя та здоров’я.

Листівки для привітання на День ангела Артема

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за прикметами суворо заборонено спати на двох подушках.